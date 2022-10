Hohe Belastung: Jeder Zweite in Tirol will weniger arbeiten

Innsbruck – Wie hoch die Arbeitsbelastung der Beschäftigten in Tirol, Südtirol und im Trentino ist, dazu hat die Arbeiterkammer Tirol am Dienstag eine aktuelle Analyse vorgelegt. Demnach seien im Tourismus, im Baugewerbe und in der Landwirtschaft die Arbeitszeiten besonders problematisch. „Diese Branchen sind nicht nur von einem hohen Stundenausmaß betroffen, im Tourismus und in der Landwirtschaft fallen auch mehr Arbeitstage pro Woche an“, sagt Tirols AK-Präsident Erwin Zangerl.