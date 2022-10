Hörsaal einer Universität in Cagliari eingestürzt

Cagliari – In der Stadt Cagliari auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien ist ein Hörsaal einer Universität eingestürzt. Das Unglück geschah nach Angaben der Feuerwehr am Dienstagabend gegen 22.00 Uhr. Die Einsatzkräfte suchten unter den Trümmern der Aula Magna nach möglichen Opfern. Allerdings gingen sie den Angaben zufolge zunächst nicht davon aus, dass Studenten oder andere Menschen zum Zeitpunkt des Einsturzes in dem Gebäude gewesen waren.