Missbrauch in Feriencamp am Achensee: 74-Jähriger in Innsbruck vor Gericht

Innsbruck – Ein 74-Jähriger muss sich am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck wegen des Vorwurfs des schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen verantworten. Er soll im Sommer 2009 als Feriencamp-Leiter am Achensee einen neunjährigen Buben missbraucht und sich damit zusätzlich des Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses schuldig gemacht haben. Der Angeklagte hatte sich im Ermittlungsverfahren nicht geständig gezeigt.