Das Beste kam zum Schluss

Uderns – Der BC Unterberger Wörgl beendet die Box-Saison mit einem Ausrufezeichen. Die Tiroler feierten am vergangenen Wochenende im Heim-Vergleichskampf gegen die Staffel aus der Schweiz (Thun) einen unerwartet hohen 13:7-Sieg und begeisterten die Fans in der Festhalle in Uderns. Damit gewann der BC Unterberger alle seine vier Vergleichskämpfe. Für die Überraschungen sorgten die BCU-Kämpfer Matei Padurariu und Marcel Grassl, die sich gegen ihre höher eingeschätzten Gegner mit beherzten Kämpfen mit Punktesiegen belohnten. Yasin Bullt (71 Kämpfe) feierte gegen Tomas Friedli (71 Kämpfe, Thun) einen starken Punktesieg. Im letzten Kampf des Abends musste Ivan Radanovic nach einer siebenmonatigen Kampfpause (67 Kämpfe) gegen den Schweizer Meister Felix Meier nach einer guten Vorstellung eine knappe Niederlage hinnehmen.