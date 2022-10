Frauen in Politik und TV-Serie: „Tirol Live“ heute um 18 Uhr auf TT.com

Sie waren sehr lange in der Tiroler Spitzenpolitik tätig und sind nur noch wenige Tage im Amt: ÖVP-Bildungslandesrätin Beate Palfrader und LHStv. Ingrid Felipe von den Grünen diskutieren bei „Tirol Live“ über die Rolle der Frauen in der Politik. Was ist gelungen, was musste offenbleiben und welche Rolle spielen Männerbünde in der Machtstruktur? Darüber reden die beiden Politikerinnen mit Moderatorin Anita Heubacher. Beate Palfrader ist seit 2008 in der Landesregierung und damit so lange in der Landespolitik wie Günther Platter. Ingrid Felipe sitzt seit 2013 auf der schwarz-grünen Regierungsbank. Am 25. Oktober scheiden beide aus der Politik aus.