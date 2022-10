Sobotka wehrt sich gegen Schmids Anschuldigungen, Opposition fordert Rücktritt

Der stv. SPÖ-Klubvorsitzende Jörg Leichtfried erwartet sich nach den bekannt gewordenen Aussagen, die den Verdacht auf Anstiftung zum Amtsmissbrauch begründen, entsprechende Konsequenzen von Wolfgang Sobotka: „Als U-Ausschuss-Vorsitzender war Sobotka von Beginn an eine absolute Fehlbesetzung; die jetzigen Vorwürfe sind noch schwerwiegender.“ Und weiter: „Das Amt des Nationalratspräsidenten ist nicht nur protokollarisch das zweithöchste der Republik, sondern der Amtsinhaber hat auch eine hohe moralische Verantwortung. Mit einem Rest an Anstand sollte Wolfgang Sobotka wissen, was zu tun ist“, so Leichtfried, der auch von ÖVP-Obmann Nehammer klare Worte in der Causa fordert.