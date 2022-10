Neu entwickelter Test erkennt Gebärmutterhalskrebs-Vorstufen früher

Bis dato werden nämlich abnorme Zellen am Gebärmutterhals identifiziert, teilte die Universität Innsbruck am Mittwoch in einer Aussendung mit. Je nach Zellveränderung werden zur Beobachtung engmaschige Untersuchungen durchgeführt oder die veränderten Zellen entfernt, bevor sie sich zu einem invasiven Krebs entwickeln können.

In der Studie, die in der Fachzeitschrift Genome Medicine veröffentlicht wurde, wurden 1254 Gebärmutterhals-Screening-Proben untersucht. Die Proben stammten von Frauen aus dem Gebärmutterhals-Screening-Programm in der schwedischen Region Stockholm mit Zellveränderungen von CIN1 bis CIN3 - also von Frauen mit frühen bis hochgradigen Zellveränderungen -, von Frauen mit HPV, aber ohne Zellveränderungen im Gebärmutterhals, und von Frauen ohne Zellveränderungen im Gebärmutterhals, die innerhalb von vier Jahren CIN3 entwickelten.