Das ÖSV-Aufgebot für Sölden steht: Waldauf wäre Brunner-Ersatz

Sölden – Österreichs Speed-Asse Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr nützen die Gelegenheit, vor dem Abfahrtsdoppel in Zermatt/Cervinia schon ein Rennen in den Beinen zu haben. Die beiden bestreiten am Sonntag den Weltcup-Riesentorlauf in Sölden, bei dem Stefan Brennsteiner verletzt fehlen wird. Der in der vergangenen Saison stärkste ÖSV-Riesentorläufer Manuel Feller ist ebenso mit dabei wie bei den Frauen am Samstag Katharina Truppe, Ramona Siebenhofer und Katharina Liensberger.