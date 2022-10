„Lichtblicke” auf TT.com: Marianne Hengl trifft das Ehepaar Handle

Innsbruck – Eine Windböe verändert das Leben von Martina Handle dramatisch: Die begeisterte Drachenfliegerin befindet sich gerade im Landeanflug, als sie von der Böe erfasst und gegen einen Baum gedrückt wird. Dann stürzt sie zu Boden. Sie kann ihre Beine nicht mehr bewegen und sofort ist der Ärztin klar, was das bedeutet. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Gerhart Handle spricht sie in der neuen Ausgabe von „LICHTblicke & Wegweiser” mit Gastgeberin Marianne Hengl über „die großen Herausforderungen und Glücksmomente im Leben“.

Nach dem Unfall und der daraus resultierenden Querschnittslähmung folgen für Martina Handle lange Wochen im Krankenhaus und in der Reha. Natürlich gibt es für die Mutter von zwei Söhnen Augenblicke der Verzweiflung. Doch sie kämpft für die großen und kleinen Erfolge: sich selber anzuziehen, sich selbst in den Rollstuhl zu setzen – und wieder Sport zu machen, mit dem Handbike und dem Monoski. „Was passiert ist, kann ich eh nicht ändern. Aber ich möchte wenigstens meine Erfahrung teilen und so anderen Menschen helfen, denen das gleiche passiert ist.“