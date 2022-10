Weiterer Vorwurf: Schmid belastet Kurz auch in Falschaussage-Causa

Wien – Der ehemalige Finanz-Generalsekretär Thomas Schmid belastet Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) auch in dessen Causa zu einer möglichen Falschaussage im Untersuchungsausschuss. Kurz hatte verneint, mit Schmid vor dessen Bestellung zum Alleinvorstand der staatlichen Beteiligungsgesellschaft ÖBAG über diesen Sachverhalt gesprochen zu haben. Bei seiner Einvernahme durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft betonte Schmid, dass Kurz sehr wohl aktiv gewesen sei.

"Nein, das ist nicht richtig", meint auch Schmid zu Kurz' Aussage im U-Ausschuss. Die Planung sei "sehr wohl" vom Ex-Kanzler ausgegangen. Und noch mehr: "Meiner Ansicht nach hat mich Sebastian Kurz in mehrfacher Hinsicht in diesem Vorhaben unterstützt. Einerseits hat er meine Arbeit im Zuge der Strukturreform und dem Beteiligungsmanagement noch als Generalsekretär des BMF geschätzt und dies auch in seinem Umfeld kommuniziert. Weiters hat er mir auch medial dabei geholfen nicht vorzeitig durch Medienberichte 'verbrannt' zu werden."