Strenges Vorgehen bei Disziplinarverfehlungen beim Heer angeordnet

Tanner zieht nun die Reißleine und ordnet an, dass bei derartigen Vorfällen künftig disziplinäre Höchststrafen beantragt werden. "Alle Organe und Behörden im Disziplinarwesen haben in entsprechenden militärischen und zivilen Disziplinarverfahren den ihnen gesetzlich ermöglichten Strafrahmen im vollen Umfang auszunutzen", ordnet sie in einer Weisung an.