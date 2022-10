Zelte für Flüchtlinge werden bei Polizeischule in Absam aufgeschlagen

Die Bundesbetreuungsagentur bringt Flüchtlinge am Areal der Polizeischule in Absam unter.

Absam – 90.000 Flüchtlinge befinden sich in Österreich in Grundversorgung – mehr als während der so genannten Flüchtlingskrise ab dem Jahr 2016. Seitens der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU) wird daher fieberhaft nach Unterbringungsplätzen gesucht – in Kärnten und Oberösterreich wurden dafür bereits Zelte aufgestellt. Eine Maßnahme, die ab Donnerstag auch Tirol bevorsteht.