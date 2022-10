Schmid-Geständnis erschüttert die Republik und belastet die Koalition

Wien – Der Titel ist im Juristendeutsch sachlich unspektakulär gehalten: Beschuldigtenvernehmung. Doch was man da auf knapp 500 Seiten zu lesen bekommt, lässt einen erschaudern. Da will sich einer erleichtern, einen „Schlussstrich“ ziehen, ein „reumütiges“ Geständnis abgeben, weil er weiß, dass da „Dinge gemacht“ wurden, „die nicht in Ordnung waren“. Er will auch nicht das „Bauernopfer“ sein, er fühlt sich benutzt. Die Rede ist von Thomas Schmid. Der frühere Weggefährte von Ex-Kanzler Sebastian Kurz meldet sich im Frühjahr aus freien Stücken bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft.