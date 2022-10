EU setzt auf Gaskartelle, E-Wirtschaft für Markteingriff

Brüssel, Wien – Angesichts von Energieknappheit und extremen Preisschwankungen will die EU-Kommission mit Gaskartellen und weiteren Milliarden-Entlastungen für Bürger gegensteuern. Konkret schlägt die EU einen gemeinsamen Gaseinkauf in der EU vor. „Es ist logisch, dass die Mitgliedstaaten und die Energieunternehmen ihre gemeinsame Kaufkraft nutzen sollten, anstatt sich gegenseitig zu überbieten“, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Die geballte Marktmacht der EU soll für niedrigere Preise sorgen. So sollen die Gasspeicher im kommenden Jahr koordiniert gefüllt werden. Konkret sollen Unternehmen künftig einer zentralen Stelle mitteilen, wie viel Gas sie brauchen. Dann werden Angebote eingeholt, und die Firmen können entscheiden, ob sie sich in einem oder mehreren Konsortien zusammentun, um das Gas gemeinsam zu kaufen. Das System soll im Frühling funktionsfähig sein. Russisches Gas wäre von den Einkäufen ausgenommen.