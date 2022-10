Bernhard Aichner bei „Tirol Live“ übers Krimifest: „Viele tolle Leute am Start“

Innsbruck – Das Krimifest Tirol findet heuer zum fünften Mal statt. Eröffnet wird es am Samstag im Innsbrucker Treibhaus. Bis 28. Oktober finden mehr als 30 Veranstaltungen im ganzen Land statt. 26 Autorinnen und Autoren haben sich angekündigt. Beinahe zeitgleich – von 28. bis 31. Oktober – findet am Wörthersee, in Rosenthal und in Villach der Kärnten-Ableger des von Autor Bernhard Aichner und Verleger Markus Hatzer initiierten Festivals statt – größtenteils mit derselben Besetzung. Solche Synergien waren von Anfang an angedacht. Vieles hat sich in den vergangenen gut sechs Jahren – 2020 fiel das Krimifest Tirol Corona-bedingt aus – eingeschliffen.