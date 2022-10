500 Jugendliche tauchten in die Ellmauer Arbeitswelt ein

Die Jugendlichen konnten sich in ihrem Heimatort über Betriebe und Berufe informieren.8

Ellmau – Zum zweiten Mal öffneten gestern die Ellmauer Betriebe ihre Türen. An die 500 Jugendliche haben sich für die innovative Berufsmesse angemeldet und gingen quer durch Ellmau auf Berufs- und Unternehmensentdeckungsreise. Mit über 30 teilnehmenden Unternehmen hat sich die Zahl der Betriebe gegenüber der Auftaktveranstaltung vor zwei Jahren um 30 Prozent erhöht. „Mit diesem Event wollen wir Jugendlichen einen Einblick in die spannende und vielfältige Ellmauer Wirtschaftswelt ermöglichen. Vor Ort auf Entdeckungsreise gehen. Sehen, erleben, hautnah kennen lernen und nicht über einen Folder oder online – das ist unser Bestreben. Ich sehe diesen Tag als einen äußerst positiven Impuls für unsere heimische Wirtschaft“, sagt Ellmaus Bürgermeister Klaus Manzl. „Etlichen Jugendlichen ist gar nicht bewusst, welche Vielfalt und Qualität an Unternehmen Ellmau ausmacht“, erklärt Gert Oberhauser, Obmann Wirtschaft, Tourismus und Kaiserbad. Auch Anita Hochfilzer, Initiatorin des Projekts, betont die Wichtigkeit dieses entspannten Raums „zum ungezwungenen Kennenlernen und Entdecken der Arbeitswelt“. (TT)