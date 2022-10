Gratis-Kindergarten kommt 2023: „Schwazer Familien sparen 670 Euro“

Schwaz – Jahrzehntelang forderte die Schwazer SPÖ die Abschaffung der Kindergarten-Gebühren, doch damit stand die Fraktion stets auf verlorenem Posten. Es wurde schon zu einer Art Ritual, dass sie bei den jährlichen Budgetbeschlüssen gegen die Gebühren stimmte. Unterstützung gab es in den letzten Jahren von FPÖ und Teilen der Grünen, doch sie blieben in der Minderheit. Die Mehrheit hat die SPÖ auch nach der Gemeinderatswahl nicht, doch was früher unmöglich wirkte, wurde am Dienstagabend ohne Gegenstimme zur Realität: Ab März 2023 gibt es in Schwaz den Gratis-Kindergarten für Drei- bis Sechsjährige.