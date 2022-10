„Zweiklassengesellschaft“: Wirbel um ukrainische Flüchtlinge in Jenbach

Jenbach – Wie ein Lauffeuer verbreitete sich Dienstagabend in Jenbach die Nachricht, dass die seit April im ehemaligen Toleranz-Hotel untergebrachten Geflüchteten aus der Ukraine bereits am Freitag ins Stift Fiecht übersiedeln sollen. In Jenbach soll so Platz für Flüchtlinge aus anderen Ländern geschaffen werden. Warum diese nicht stattdessen nach Fiecht kommen, hat laut BM Dietmar Wallner einen Grund, der ihm die Zornesröte ins Gesicht treibt: „Im Stift Fiecht nehmen sie offenbar nur ukrainische Flüchtlinge. Und weil es sich einige Privilegierte scheinbar richten können, müssen unsere Ukrainer, deren Kinder sich in Schule und Kindergarten eingelebt haben und die bei uns integriert sind, nun dorthin.“