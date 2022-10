Ende des Nachtskilaufs am Patscherkofel: „Bürde für den Skinachwuchs“

Der Heiligwasserlift am Patscherkofel soll im heurigen Winter nur noch untertags in Betrieb genommen werden.

Innbruck-Igls – Es war zu erwarten: Das angekündigte Aus für den Nachtskilauf am Patscherkofel stößt auf Widerstand. Angesichts der Energiekrise sollen bei sämtlichen städtischen Beteiligungsgesellschaften Sparmaßnahmen gesetzt werden. Am Innsbrucker Hausberg hat man sich unter anderem dafür entschieden, den Abendbetrieb der Heiligwasserwiese – in der vergangenen Saison immer dienstags und donnerstags von 16 bis 18.30 Uhr – einzustellen. Das spart über den Winter gerechnet in etwa 4,5 Megawatt und um die 12.000 Euro.