Rotes Kreuz Landeck freut sich über vierbeinigen Zuwachs

Die sieben ausgebildeten „Mantrailer“-Hunde liefen mit ihren Hundeführern am vergangenen Wochenende zur Höchstform auf. © ÖRK Landeck

Von Verena Obermüller

Entgeltliche Einschaltung

Landeck, Zams – „Person wird vermisst“ – ein Ernstfall, bei dem jede Minute zählt. Während Menschen auf der Suche nach der richtigen Spur oftmals an ihre Grenzen stoßen, haben Hunde in ihrer biologischen Natur schlichtweg den besseren Riecher. Aus diesem Grund veranstaltete die Bezirksstelle Landeck des Österreichischen Roten Kreuzes (ÖRK) am vergangenen Wochenende eine zweitägige Einsatzprüfung mit sieben neuen „Mantrailer“-Hunden, die bei künftigen Suchaktionen eingesetzt werden sollen.

Ob bei Suchen unter schwierigen Bedingungen, nach erfolglosen Erstsuchen oder bei Suchaktionen von Anfang an – der Einsatz von Hunden ist in vielen Fällen unerlässlich. Paul Errath, ÖRK-Bezirksstellenleiter in Landeck, gibt einen Einblick in die Welt der „Mantrailers“: „Mantrailer-Suchhunde sind entlang von Trails, also gewissen Strecken, unterwegs und brauchen für ihre Suche nach der richtigen Fährte einen Geruchsgegenstand im Vorfeld.“ Eine andere Form seien „Flächen“-Hunde. Diese würden nicht bestimmten Wegen nachgehen, sondern sich auf eine weitläufigere Suche begeben.

Seine Eignung für den Notfall konnte jeder der sieben Mantrailer-Hunde also entlang unterschiedlicher Streckenabschnitte unter Beweis stellen. Der „Longtrail“ zeichnet sich durch die lange Strecke von einem Kilometer aus, der „Nachttrail“ durch die Suche in der Dunkelheit und der „Pick-up-Trail“ durch die Unterbrechung der Fährte – weil die abgängige Person beispielsweise in ein Auto gestiegen ist.

Es gibt auch einen „Negativ-Trail“, bei dem der Vermisste nie vor Ort gewesen ist. Die insgesamt 21 für die Einsatzprüfung genutzten Strecken wurden im Vorfeld von einer Person abgegangen.

5 um Fünf: Unser neuer Newsletter Erhalten Sie täglich um 17.00 Uhr das kompakte News-Update per E-Mail Gratis abonnieren

Nicht nur die Hunde, sondern auch deren Trainer waren gefordert. Bei den sechs anwesenden Hundeführern – eine Person kam mit zwei Hunden – handelt es sich um keine Sanitäter des Roten Kreuzes, sondern um ehrenamtliche Mitglieder. Die Hunde werden circa zwei Jahre lang trainiert, nach der Abnahme der Prüfung bleiben sie allerdings nur wenige Jahre voll einsatztauglich. Was für Hundeführer und Hund nach einem erheblichen Aufwand klingt, zahlt sich laut Errath dennoch aus: „Wenn diese Aktion nur ein einziges Leben retten kann, dann hat es sich schon rentiert.“