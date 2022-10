Räuberischer Diebstahl in Innsbrucker Supermarkt: Polizei fasste Verdächtigen

Innsbruck – Nach dem räuberischen Diebstahl in einem Innsbrucker Supermarkt am Mittwoch letzter Woche, hat die Polizei einen zweiten Verdächtigen gefasst. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte eine Funkstreife der Polizeiinspektion Flughafen am Freitag einen 33-jährigen Somalier im Stadtgebiet erkennen und anhalten.