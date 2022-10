„Armseliger Auftritt": Ronaldo flüchtete während des Spiels in die Kabine

Ab durch die Mitte: Ronaldo verabschiedete sich noch während des Spiels in die Kabine.

Manchester - Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat wegen seiner frustrierenden Rolle als Bankerldrücker bei Manchester United für den nächsten Aufreger gesorgt. Der 37-Jährige verschwand beim überzeugenden 2:0-Heimsieg der Red Devils am Mittwoch in der Premier League gegen Tottenham Hotspur noch vor dem Abpfiff im Spielertunnel des Old Trafford, obwohl Trainer Erik ten Hag noch zwei Auswechslungen hätte vornehmen können. Darüber berichtete mehrere englische Medien übereinstimmend.