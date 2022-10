Wintersport-Highlights in Tirol

Vom legendären Bergiselspringen im Rahmen der Vierschanzentournee über die Veranstaltungen des Ski-Weltcups bis zum Nordic Triple in Seefeld: Der Winter in Tirol kann wieder mit vielen tollen Events aufwarten. © ÖSV/Erich Spiess

Bereits am kommenden Wochenende geht es los – ganz Sölden freut sich auf das Skiweltcup Opening. Der Hang am Rettenbachferner präsentiert sich in gutem Zustand, Streckenchef Isidor Grüner und sein Team haben hervorragende Arbeit für das bevorstehende Rennwochenende geleistet. Die Athletinnen und Athleten feilen noch an Technik und Feinschliff, die Besucherinnen und Besucher können sich auf spannende Wettkämpfe freuen.

© Erich Spiess

Mitte November gastiert der FIS Freeski World Cup dann bereits zum sechsten Mal im Stubaital und präsentiert spektakuläre Freestyle-Action vom Feinsten – und das bei freiem Eintritt.

Anfang Dezember steht der dreifache WM-Ort Hochfilzen wieder im Rampenlicht. Kurz nach dem Jahreswechsel bringen die „ÖSV-Adler“ das Bergiselstadion in Innsbruck zum Brodeln. Bereits zum 71. Mal treffen sich die weltbesten Skispringer zum legendären Bergiselspringen im Rahmen der Vierschanzentournee.

Am 14. und 15. Jänner 2023 gastieren dann die besten Skirennläuferinnen der Welt beim Speed-Wochenende in St. Anton am Arlberg. Die Abfahrt und der Super-G auf der selektiven Karl-Schranz-Weltcup-Piste zählen zu den spektakulärsten Rennen des Jahres.

© Erich Spiess

Gleich im Anschluss ist St. Anton am Arlberg erstmals Schauplatz einer alpinen Junioren-Weltmeisterschaft mit insgesamt elf Medaillenentscheidungen.

Ende Jänner treffen sich die Nordischen Kombiniererinnen und Kombinierer in Seefeld. Das „Nordic Combined Triple“ bei den Herren hat sich längst zum Klassiker dieser Sportart entwickelt und erfordert an drei aufeinanderfolgenden Tagen von den Athleten echte Steherqualitäten. Zusätzlich sind erstmals auch die besten Damen des Nordischen Kombinationssports in Seefeld mit am Start.

