Dementi nach Schmid-Geständnis: Kurz' Anwalt Suppan sieht „keinen objektiven Beweis"

Der Ex-Kanzler legte das Transkript eines Telefongesprächs vor, welches er mit Thomas Schmid in der Causa Umfragen geführt hat. Schmids Aussagen würden Kurz in keiner Weise belasten, sagte dessen Anwalt in der ZiB 2. Er äußert den Verdacht, dass die WKStA Schmid zu den Äußerungen gebracht haben könnte.