Kurz will Schmid nach Geständnis klagen, Anwalt sieht „keinen objektiven Beweis"

Ex-Kanzler Sebastian Kurz schreibt, dass Schmids "Kartenhaus nach weniger als 24 Stunden" in sich zusammengestürzt sei. Dabei beruft er sich auf die der WKStA vorgelegten Tonbandaufnahmen. Kurz' Anwalt Suppan sieht "keinen objektiven Beweis", wie er in der ZiB 2 erklärte. Schmid will sich weiterhin nicht in der Öffentlichkeit zu der Causa äußern.