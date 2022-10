Bei Suche nach Mädchen in Niederlanden Auto mit zwei Leichen gefunden

Den Haag – Nach einer groß angelegten Suche nach einer behinderten Zehnjährigen und ihrer Pflegerin in den Niederlanden hat die Polizei ein Auto mit zwei Leichen entdeckt. Die Polizei meldete am Mittwochabend via Twitter, sie habe das Auto der Pflegerin in einem Gewässer nahe der Stadt Den Bosch gefunden. Ein Polizeisprecher sagte dem Sender NOS, in dem Auto seien zwei Leichen gefunden worden. Man habe "allen Grund zu der Annahme", dass es sich dabei um die beiden Vermissten handle.