Anti-Aging für die Zellen: Teilnehmer für große Tiroler Studie gesucht

Hall i. Tirol – Das ewige Leben – hört sich gut an, ist aber für die wenigsten erstrebenswert. Viel wichtiger ist es den meisten Menschen, lange gesund zu leben und den Körper gut in Schuss zu halten, solange er gebraucht wird. Wer wie altert, hängt mit Glück und guten Genen zusammen. Allerdings hat der Mensch das Werkzeug für ein langes Leben teilweise auch selbst in der Hand.