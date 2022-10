„Spiel für den Artenschutz“ im Alpenzoo: Penguins freuten sich „tierisch“

Innsbruck – „Eigentlich ist der Pinguin in den Alpen nicht heimisch“, sagte Alpenzoo-Direktor André Stadler mit einem Lächeln. Doch das Wappentier der Ausstellung „Alpine Grenzgänger“ passt hervorragend zu den Eishockey-Cracks der Wattens Penguins, die gestern auf einen Besuch bei ihrem „Maskottchen“ vorbeischauten. Beim Heimspiel am 11. November wolle man ein „Spiel für den Artenschutz“ in Kooperation mit dem Alpenzoo ausrichten, wie WSG-Wattens-Präsident Roman Tauber erklärte.

Zuvor will sich der Meister in der Österreichischen Hockey Liga am Samstag in Hohenems für die 2:6-Auftaktniederlage gegen HC Kufstein revanchieren. Die Crocodiles Kundl treffen morgen (19.30 Uhr) auf HCI II, Kufstein gastiert in Feldkirch. (ben)