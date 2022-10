Das Logo bleibt: Tirol und ÖSV verlängern Partnerschaft bis 2028

von links: Christian Scherer (ÖSV-Generalsekretär), Anton Mattle (designierter Landeshauptmann), Roswitha Stadlober (ÖSV-Präsidentin), Günther Platter (Landeshauptmann), Karin Seiler (Geschäftsführerin der Tirol Werbung), Josef Geisler (Sportlandesrat und Landeshauptmann-Stellvertreter), Mario Gerber (Vorsitzender des Tyrol Tourism Board) © Land Tirol

Innsbruck ‒ Nach der kurzfristigen Aufregung um ein mögliches Ende der Partnerschaft – die TT berichtete – setzen die Tirol Werbung und der Österreichische Skiverband (ÖSV) ihre seit 31 Jahren bestehende Kooperation fort.

Im Vorfeld des Weltcupauftakts in Sölden wurde nun ein sogenannter „Letter of Intent“ (LOI) unterzeichnet, der die Präsentation der Marke „Tirol“ bei den Nationalmannschaften und den vom ÖSV in Tirol durchgeführten Veranstaltungen bis ins Jahr 2028 garantiert. Die entsprechende detaillierte Vereinbarung dazu soll Ende des Jahres vorliegen.

Beabsichtigt ist seitens des Landes zudem, den „Tirol Berg“ als seit 2001 etablierte Kommunikationsplattform im Umfeld von Ski-Weltmeisterschaften im In- und Ausland weiterzuführen und weiterzuentwickeln.

Zuletzt hatte es von Tirol-Seite geheißen, dass die Verträge auf ihre „Werbewirksamkeit“ geprüft werden würden.

Die Statements

Tirols Landeshauptmann Günther Platter: „Die Zusammenarbeit mit dem ÖSV hat in hohem Maße dazu beigetragen, dass unser Land heute als Sportland Nummer 1 der Alpen gilt. Es freut mich, dass diese erfolgreiche Kooperation für die kommenden Jahre bis 2028 rechtzeitig vor den ersten Weltcuprennen am Wochenende in Sölden vereinbart werden konnte.“

ÖSV-Präsidentin Roswitha Stadlober: „Der Zeitpunkt für die Verlängerung hätte nicht besser sein können. Wenige Tage vor dem Weltcupauftakt in Tirol und am Beginn des kommenden WM-Winters – das sind sehr gute Vorzeichen um voll durchzustarten! Wir sind gemeinsam sehr motiviert, neue, zeitgemäße und kreative Pläne in die Tat umzusetzen."

ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer: „Die Bedeutung und auch Strahlkraft unserer gemeinsamen Partnerschaft, die auf Initiative von Peter Schröcksnadel vor mehr als 30 Jahren begonnen hat, war entscheidend, dass in Gesprächen mit den Vertretern des Landes Tirols sehr rasch beiden Seiten klar wurde, diese bewährte Partnerschaft bis einschließlich der Saison 2027/28 fortführen zu wollen.“

Mario Gerber, Vorsitzender des Tyrol Tourism Board: „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass die Umsetzung der skizzierten Themenbereiche bis Ende des Jahres in einer detaillierten Kooperationsvereinbarung festgehalten wird.“

Karin Seiler, Geschäftsführerin der Tirol Werbung: „Die vom Land Tirol unterstützte Grundsatzentscheidung legt die Basis für die Wahrnehmung der Marke ‚Tirol‘ im Wintersport. Uns muss es nun in Partnerschaft auf Augenhöhe mit dem ÖSV verstärkt darum gehen, diese erfolgreiche Positionierung im Spitzensport noch besser für die Ansprache potenzieller Urlaubsgäste zu nutzen.“