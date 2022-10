U-Ausschuss: EU-Wahlkampf für Edtstadler und das „Phantom" Schmid

Unter anderem wurde in dem Dokument "Wir brauchen genaue Positionierung, alle ÖVP/Sommer-Daten" angesprochen. Genauso wurde gefragt: " Wer organisiert das Promi-Komitee für KE?". Takacs gab an, sich an die konkrete Klausur nicht erinnern zu können - auch ob er an dem Dokument mitgearbeitet habe, könne er nicht mit Sicherheit beantworten. Auf den Vorhalt Krainers, dass das betreffende Unternehmen auch für EU-Wahlkämpfe der ÖVP verantwortlich zeichnete, meinte Takacs, dass ihm das nicht bekannt gewesen sei - nur dass es für das Innenministeriums "servicierende Aufträge" abwickelte. Ob Parteiarbeit mit Steuergeld bezahlt worden sei, konnte Takacs nicht sagen: Die Bezahlung der jeweiligen Klausuren sei Sache der Fachabteilungen gewesen.