Zwei Tiroler Ski-Asse wagen nach Rauswurf beim ÖSV den Neuanfang

Innsbruck – Beim Thema „Kaderstatus verloren“ schrillen in Österreich spätestens seit Februar dieses Jahres die Alarmglocken: Johannes Strolz war ja einst aus dem ÖSV-Kader geflogen, ehe der Vorarlberger mit unbändigem Willen den Weg zurück und schließlich zum Doppel-Olympiasieg meisterte. Ein Märchen, das inspiriert und zeigt, was möglich ist, wenn man an sich glaubt.

Schon jetzt ein Rückkehrer in seinem Team ist Christian Borgnaes. Der 26-Jährige aus St. Anton am Arlberg kämpfte sich schon einmal nach dem ÖSV-Aus in den Weltcup zurück – nun kehrt er nach dem neuerlichen Kaderplatz-Verlust wieder „privat“ zurück. Aber für Dänemark.

„Nachdem die letzte Saison nicht so gut verlaufen ist, habe ich meinen Kaderstatus verloren. Ich bin ja Doppel-Staatsbürger, da habe ich mich entschieden, für Dänemark zu starten“, sagt der Sohn eines dänischen Skilehrers. Die Möglichkeit, bei Weltcup-Rennen sowie WM ohne große interne Quali zu starten, war zu verlockend. Im Jänner 2021 hatte es Borgnaes in Adelboden (SUI) schon auf Rang 18 geschafft. Und daher will er gleich im Heim-Rennen in Sölden (23.10.) Historisches schaffen: „Ich will der erste dänische Fahrer sein, der es in die Top 30 schafft. Und den Skisport in Dänemark mit meinen Leistungen viel populärer machen.“