Krimifest, Ski-Weltcup, Lordi, Kunst- und Designmarkt: Das ist am Wochenende los in Tirol

Erst Regen, dann Sonne – soweit die Wetterprognose für das Wochenende. Weitaus vielfältiger kommt der Veranstaltungskalender daher – dieser verspricht neben mörderisch guter Unterhaltung mit Bernhard Aichner & Co. beim Krimifest auch „guten Appetit" auf der Nordkette oder am Achensee. Für das Training der Bauchmuskeln zeichnen sich einige Theaterstücke oder das Ensemble der Langen Kabarettnacht verantwortlich. Flanieren, Stöbern und Genuss stehen indes bei einigen Herbst-Märkten sowie am Kunst- und Designmarkt in Innsbruck am Programm. Unsere Event-Tipps fürs Wochenende im kompakten Überblick.