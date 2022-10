Tirolerin Brunner verzichtet auf Antreten im Sölden-Riesentorlauf

Sölden – Stephanie Brunner tritt am Samstag im Weltcup-Riesentorlauf in Sölden nicht an. Die Tirolerin, die sich am Dienstag bei einem Trainingssturz das linke Knie angeschlagen hatte, bezeichnete dies als Vorsichtsmaßnahme. "Ich weiß nicht, wann ich wieder einsteigen kann, ich werde abwarten, wie sich das Knie entwickelt", sagte die 28-Jährige. Wenn sie auf diesem Hang nicht hundert Prozent geben könne, dann bringe ein Start nichts, erklärte sie bei einem Medientermin am Donnerstag.