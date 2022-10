Umstrittene Zelte für Flüchtlinge am Wiesenhof aufgestellt

Absam – Donnerstagmittag war es so weit. Der am Mittwoch durchgesickerte Plan der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU), am Absamer Wiesenhof Notquartiere für Flüchtlinge zu schaffen, wurde in die Tat umgesetzt. Arbeiter rückten an und stellten bis zum Nachmittag auf dem Areal des Polizeiausbildungszentrums zwölf Zelte mit Platz für je acht Personen – in Summe also für 96 Menschen – auf.