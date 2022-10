Geldvermögen der ÖsterreicherInnen sinkt

Einlagen auf dem Bankkonto oder auf Sparbüchern haben für die Österreicher in den vergangenen beiden Jahren an Attraktivität verloren, zeigt eine Erhebung der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). Seit 2020 fließt nur noch jeder zweite Euro in Einlagen (51 %), zwischen 2015 und 2019 waren es noch 3 von 4 Euro (73 %). Stattdessen veranlagen immer mehr Menschen ihr Geld am Finanzmarkt. Haushalte haben ihren Anlagefokus seit Beginn der Pandemie deutlich zugunsten von Aktien und Investmentzertifikaten verschoben“, erklärte die Nationalbank bei einem Pressegespräch. Allerdings haben die ungünstigen Kursentwicklungen von Aktien und Investmentzertifikaten im ersten Halbjahr 2022 zu deutlichen Vermögensverlusten geführt. Zwischen 2020 und dem ersten Halbjahr 2022 flossen knapp 40 % der Finanzinvestitionen des Haushaltssektors in Aktien und Investmentzertifikate (2015–2019: 25 %), wobei diese zunächst auch hohe Kursgewinne einbrachten (2020–2021: 16 Mrd. Euro). Die Börsenentwicklung im Halbjahr 2022 führte jedoch zu Verlusten im Ausmaß von 18 Mrd. Euro.