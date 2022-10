Bremsen versagt: 78-Jährige verursachte in Götzens Unfall mit drei Autos

Götzens – Drei Autofahrer wurden Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Götzens verletzt. Eine 53-jährige Lenkerin war gegen 19.15 Uhr auf der Götzner Landesstraße (L12) in Richtung Axams unterwegs. Hinter ihr fuhr eine 78-Jährige. Plötzlich versagten laut Polizei angeblich die Bremsen am Fahrzeug, der Wagen fuhr auf das Auto der 53-Jährigen auf.