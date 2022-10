162.830 Tabletten ohne Rezept: Reue rettete Apotheker vor Haftzelle

© Felix Schlikis via www.imago-images.de

Innsbruck – Ein bis hin zur Urteilsverkündung unbegreiflicher Sachverhalt war am Donnerstag Prozessthema am Landesgericht. Angeklagt war ein junger Apotheker wegen des Handels mit psychotropen Stoffen in Form von rezeptpflichtigen Schlaftabletten. Ab 2018 bis zu seiner Verhaftung im Jahr 2021 waren da für Staatsanwalt Robert Mader bislang unvorstellbare Mengen zusammengekommen: 162.830 Tabletten.