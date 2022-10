Umfrage: Stimmung bei Managern im Tief

Während vor etwa einem Jahr noch 86 % der Befragten die Stimmung innerhalb des Managements positiv einschätzten, sei das aktuell nur mehr bei 42 % der Fall. Damit ist die Führungsebene noch verhältnismäßig gut gestimmt, gehe man nach ihrer Wahrnehmung zur Belegschaft. Denn dort spüre nur ein Viertel der Manager eine positive Stimmung. „Inflation und geopolitische Spannungen gehen nicht spurlos an den Unternehmen vorbei“, so Deloitte-Österreich-Chef Harald Breit. Das zeige sich auch beim Blick in die Zukunft. Acht von zehn Betrieben würden in den kommenden Monaten mit einem gesamtwirtschaftlichen Abschwung rechnen. Das sei auch kein Wunder, denn nahezu jedes Unternehmen sei derzeit von den Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine betroffen, so Breit.