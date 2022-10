In der türkisen Welt herrscht ein Hauen und Stechen

Thomas Schmid wurde durch Kurz Alleinvorstand der Staatsholding ÖBAG, jetzt stellen ihn Kurz und seine Getreuen als Lügner hin. © APA/Picturedesk, Ilgner

Von Michael Sprenger

Wien – Während Bundespräsident Alexander Van der Bellen durch die ÖVP-Affären einen „massiven Schaden an der Substanz der Demokratie erkennt“, und Verständnis dafür zeigt, wenn sich immer mehr Bürger „mit Schaudern von der Politik“ abwenden, ging innerhalb des einst so verschworenen Kreises um Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) das Hauen und Stechen weiter.

Was heißt hier Wahrheit? In der ÖVP-Korruptionsaffäre will offenbar jeder seine eigene Haut retten.

Ausgelöst wurde die Aufregung und Empörung durch das knapp 500 Seiten umfassende Geständnis des Thomas Schmid.

Der gebürtige Tiroler war Teil von Kurz’ Regierungsverhandlungsteam, er war einer der großen Emporkömmlinge im Umfeld der ÖVP. Ausgestattet mit Einfluss, Fleiß und Loyalität schaffte er es bis zum Alleinvorstand der milliardenschweren Staatsholding ÖBAG. Bevor er dort anlangte, war er in seiner Zeit als Generalsekretär im Finanzministerium eine der Schlüsselfiguren in der Korruptionsaffäre rund um manipulierte Umfragen zugunsten von Kurz gewesen. Bezahlt mit Steuergeldern. Zudem stand er millionenschweren Kurz-Freunden und ÖVP-Parteigängern in Steuerangelegenheiten hilfreich zur Seite, damit diese weniger oder kein Geld an den Staat zahlen mussten. Über all das packte er aus. Auch weil er für seine Freunde von einst nicht alleine den Kopf hinhalten will.

Es kam zum Gegenschlag. Kurz rückte in die Rolle des Richters, präsentierte – wie berichtet – eine Tonbandaufnahme mit Schmid (siehe nebenstehenden Bericht) und will so Schmid als Lügner bloßstellen. Die Aufnahme entlarve nicht nur, dass Schmid gegenüber der Korruptionsstaatsanwaltschaft die Unwahrheit gesagt habe, sie „lässt auch tief in den Charakter eines Menschen blicken, der gegen andere falsche Vorwürfe erfindet, in der Hoffnung, selbst straffrei als Kronzeuge davonzukommen“, legte Kurz nun in einem Facebook-Posting nach.

Nationalratspräsident Sobotka betitelte Schmid gegenüber der APA als „Baron Münchhausen“, man kenne „den Charakter dieses Mannes“. Den Vorwurf, er habe gegen Steuerprüfungen eines ÖVP-nahen Vereins interveniert, bezeichnete Sobotka als „frei erfunden“.

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) will an Parteifreund Sobotka als Nationalratspräsident sowie August Wöginger als Klubchef trotz den Vorwürfen im Schmid-Geständnis festhalten. „Ich habe keinen Grund, an den Aussagen der von ihnen genannten Personen zu zweifeln“, so Nehammer am Rande eines EU-Gipfels in Brüssel.

„Das Vertrauen in die Demokratie ist in Österreich einmal mehr massiv erschüttert.“ –Alexander Van der Bellen (Bundespräsident)

Der frühere ÖBAG-Chef will weiterhin keine öffentlichen Äußerungen und medialen Auftritte tätigen. Dies gab sein Anwalt Roland Kier am Donnerstag bekannt. Schmid werde sich „an der medialen und politischen Diskussion nicht beteiligen, schon gar nicht an Inszenierungen anderer Personen“, teilte Kier in einer Stellungnahme mit. „Mein Mandant hat sich schuldig gemacht und entschlossen, für eigenes Fehlverhalten Verantwortung zu übernehmen. Er hat sich an die Korruptionsstaatsanwaltschaft gewandt und seine Rolle sowie seine Wahrnehmungen über die Mitwirkung anderer Personen ohne Ansehen von Rang und Position nach bestem Wissen und Gewissen offengelegt“, hielt der Anwalt fest.

Die NEOS fordern – wie zuvor bereits SPÖ und FPÖ – derweil Neuwahlen. Die ÖVP habe sich eine Wahl „ertrickst, erlogen und erkauft“, sagte NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Den Grünen warf sie vor, ein „Doppelspiel“ zu spielen – sie ließen zwar ein bisschen die Muskeln spielen, blieben aber trotzdem mit der ÖVP in einer Koalition, kritisierte Meinl-Reisinger.

An Neuwahlen denkt der Bundespräsident noch nicht, die Rolle Sobotkas wollte er nicht beurteilen, aber er zeigt sich ob der Vorgänge in der Innenpolitik massiv erschüttert. Alexander Van der Bellen hat sich am Donnerstag von der Hofburg aus an die Öffentlichkeit gewandt und von den politisch Verantwortlichen eine „Generalsanierung des Vertrauens“ verlangt. In einem Statement bezeichnete er Korruption als „lähmendes Gift“. Es müssten Maßnahmen gesetzt werden, um die volle Handlungsfähigkeit der politisch Verantwortlichen sicherzustellen und um das Vertrauen in die Politik wieder herzustellen. Das Vertrauen in die Demokratie sei in Österreich einmal mehr massiv erschüttert. Die letzten Tage seien „von fundamentaler politischer Unruhe“ geprägt gewesen, „und ich kann und will das nicht mehr hinnehmen“, sagte er angesichts der bekannt gewordenen Zeugenaussagen des früheren Vertrauten von Ex-Kanzler Sebastian Kurz, Thomas Schmid.