Nach 50 Jahren sucht die ARGE Alp einen neuen Sinn

Telfs – In den vergangenen 20 Jahren schlitterte die ARGE Alp in eine Sinnkrise. Ihre Bedeutung wurde von Jahr zu Jahr geringer, weil der Konflikt der klassischen Alpenregionen mit den von den urbanen Ballungszentren wie München oder Mailand geprägten Ländern Lombardei und Bayern ständig präsent war. Vor allem in einer umweltorientierten Verkehrspolitik. Zugleich hat die EU-Alpenstrategie (EUSALP) mit 48 Regionen in sieben Staaten (Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, Slowenien, Schweiz und Liechtenstein) der ARGE Alp den Rang abgelaufen. Hinzu kommt noch, dass Tirol, Südtirol und das Trentino in der Europaregion ihre grenzüberschreitenden (politischen) Aktivitäten bündeln.

Für den scheidenden Tiroler Landeshauptmann und Vorsitzenden der ARGE Alp Günther Platter (VP) war der gestrige Festakt in Mösern sein letzter großer öffentlicher Auftritt. Platter gilt als glühender Verfechter der engen Kooperation der alpinen Regionen. Verkehr, Berglandwirtschaft und Energie prägten die ursprünglichen Ziele. Wenngleich sich Ende der 1980er- und Anfang der 1990er-Jahre die inhaltlichen Verschiebungen und die Widerstände dagegen deutlich abgezeichnet haben. Zunächst ging es um den Ausbau der Verkehrsverbindungen und die Anbindung der Alpenregionen, später rückten der Ausbau der Schieneninfrastruktur und die Verlagerung des Verkehrs auf die Schiene sowie der Umweltschutz in den Mittelpunkt. Und das sorgte nicht selten für Reibungspunkte und inhaltsleere Kompromisse.

„Insbesondere die Mobilität der Zukunft braucht einen mutigen, nachhaltigen Ansatz, der nicht an den Ländergrenzen Halt macht und die Lebensqualität der Bevölkerung in den Vordergrund stellt“, betonte Günther Platter in seiner „Abschiedsrede“.Gerade in schwierigen Zeiten seien Kooperation und Solidarität der Weg in eine gute, gemeinsame Zukunft. Die ARGE Alp bezeichnete Platter als Vorbild und Keimzelle für andere grenzübergreifende Kooperationen in ganz Europa (pn)