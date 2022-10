Musk will Mitarbeiterzahl bei Twitter drastisch senken

Nach monatelangem Hin und Her soll die rund 44 Milliarden Dollar (44,85 Mrd. Euro) schwere Übernahme Twitters durch Musk bis Ende kommender Woche abgeschlossen werden.

San Francisco – Elon Musk plant einem Zeitungsbericht nach einen Job-Kahlschlag bei Twitter. Er habe potenziellen Investoren gegenüber angegeben, die Mitarbeiterzahl bei einer Übernahme von 7500 auf rund 2000 zu senken, schrieb die Washington Post am Donnerstag (Ortszeit). Das Blatt beruft sich auf Insider und vertrauliche Dokumente. Musk und Twitter äußerten sich zunächst nicht. Einem Insider zufolge trat das Unternehmen den Berichten in einem E-Mail an alle Mitarbeiter entgegen.