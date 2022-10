Auftakt in Landesregierung und Sölden: „Tirol Live“ um 18 Uhr auf TT.com

Das Ziel ist das gleiche: Erfolg zu haben. Die schwarz-rote Landesregierung will künftig politisch punkten, der Österreichische Skiverband mit seinen LäuferInnen so oft wie möglich in der heurigen Saison Punkte sammeln. Wie das bereits beim morgigen Weltcup-Auftakt in Sölden gelingen soll, darüber spricht ÖSV-Sportdirektor Herbert Mandl bei „Tirol Live“.