Außerferner Konditorin: „Excellence“ bei Weltmeisterschaft

Luzern, Innsbruck, Reutte – Die Konditorin Anna Saurer konnte bei den Berufsweltmeisterschaften in Luzern, der WorldSkills Competition 2022, ein weiteres Ausrufezeichen in ihrer noch jungen Karriere setzen. Im Wettbewerb mit den besten Patissiers und Konditoren der Welt erhielt die 22-jährige Außerfernerin, die im Café Katzung in der Innsbrucker Altstadt arbeitet, nach der zweitägigen Fertigung von Pralinen, Marzipanfiguren und Torten den Jury-Sonderpreis „Medallion for Excellence“ – für außerordentliches Können und Kreativität – verliehen. Vorausgegangen war ein langes, fast zweijähriges intensives Training. „Umso glücklicher bin ich, dass meine harte Arbeit ausgezeichnet wurde“, sagt sie und weiter lachend gegenüber der TT: „Mit Schokolade kann ich besser umgehen als mit Worten.“ Die Breitenwangerin hatte in den Jahren zuvor bereits Landes- und Bundeslehrlingswettbewerbe und die Staatsmeisterschaft gewonnen. (hm)