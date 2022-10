53-Jähriger in Rum von Zug erfasst und schwer verletzt

Rum – Ein 53-Jähriger ist in der Nacht auf Freitag in Rum von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Der Mann ging laut Polizei gegen 3.10 Uhr auf den Gleisen von Hall in Richtung Innsbruck. Der 30-jährige Lokführer nahm den Mann zwar noch wahr, konnte eine Kollision trotz Notbremsung aber nicht mehr verhindern.