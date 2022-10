TI und Hypo schlagen auf der USI auf: Ein Festtag für den Tiroler Volleyball

Wenn die Wetterprognose stimmt, dann soll es morgen ein besonders regnerischer Tag werden. Perfekte Bedingungen also, um den Nachmittag in der USI-Halle zu verbringen und Volleyball zu genießen. Die Partien haben es in jedem Fall in sich: Die TI-Damen, die jeweils 3:1 daheim (Graz) und auswärts (Hollabrunn) gewonnen haben, werden auf Sokol/Post (1:1) treffen. Das ist zugleich die Neuauflage des letztjährigen Cup-Finales, das damals Post für sich entscheiden konnte. Hypos Herren fordern im Anschluss den alten Dauer-Rivalen Aich/Dob.