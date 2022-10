Neue Tiroler Landesregierung: Opposition holt gleich zu Rundumschlag aus

SPÖ-Chef Georg Dornauer und ÖVP-Landesparteiobmann Anton Mattle würden sich "als Eiskästen in Zeiten der größten wirtschaftlichen und sozialen Krise Tirols" präsentieren. Weil die künftige Regierung den "massiven und unaufhaltsamen Scheinasylanten-Ansturm ignoriert", werde Dornauer als "unrühmlicher 'Asylanten-Schorschi' in den Medien negative Schlagzeilen machen", meinte Abwerzger, der darauf hinwies, dass "die ÖVP ja den 'Asylanten-Zelte-Innenminister' auf Bundesebene stellt".

Laute Kritik vor allem an der SPÖ kam von den NEOS. "Vom SPÖ Programm ist fast nichts mehr übrig und die ÖVP regiert so weiter, als wäre sie der große Wahlsieger", sagte Klubobmann Dominik Oberhofer in einer Aussendung. Für ihn bleibe insgesamt "alles beim Alten". Die ÖVP "zementiert", die SPÖ sei ein "koalitionäres Anhängsel". Das rote Wahlprogramm sei "auf der Strecke" geblieben. "Dafür ist Dornauer endlich an seinem persönlichen Ziel angekommen: erster Landeshauptmann-Stellvertreter", spottete Oberhofer.

Kein gutes Haar ließ der Klubobmann auch an der schwarzen Personalpolitik, in dem man den seit 1994 im Landtag sitzenden Josef Geisler wieder ins Team geholt habe und indem man mit Astrid Mair die Lebensgefährtin des künftigen Landespolizeidirektors Helmut Tomac das Sicherheitsressort besetzt habe.

Die Grünen - ehemaliger Koalitionspartner der ÖVP in den vergangenen zwei Legislaturperioden - gestanden der Regierung zwar zu, dass sie sich erst "beweisen" dürfe. "Wir werden Schwarz-Rot also an ihren konkreten Taten messen, nicht an den Überschriften des Koalitionsabkommens", sagte Klubobmann Gebi Mair. Allerdings zeige sich in der Grundausrichtung, "dass der Klima- und Naturschutz ein Nischendasein in dieser Koalition fristen wird".