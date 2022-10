Drei Matchbälle abgewehrt! Thiem kämpfte sich ins Halbfinale

Antwerpen – Dominic Thiem hat am Freitag mit seiner bisher besten Leistung in seinem Comeback-Jahr das Halbfinale von Antwerpen erreicht. Der 29-jährige Niederösterreicher rang den Weltranglisten-Elften Hubert Hurkacz aus Polen, in Belgien topgesetzt, nach 2:54 Stunden nach Abwehr von drei Matchbällen mit 3:6,7:6(9),7:6(4) nieder. Es war sein bisher wertvollster Sieg gegen den am höchsten gereihten Spieler seit seiner rund zehnmonatigen Auszeit nach der Handgelenksverletzung.