Sturz in Firma in Strassen: Arbeiter (42) schwer an Kopf und Beinen verletzt

Strassen – Schwer gestürzt ist am Freitag ein Arbeiter (42) in einer Firma in Strassen. Der 42-Jährige war mit Wartungsarbeiten an einer Presse beschäftigt. Dafür stieg er auf diese hinauf – als er wieder heruntersteigen wollte, kam es zu dem fatalen Sturz aus etwa einem Meter Höhe. Der Mann landete derart unglücklich auf dem Boden, dass er sich schwere Verletzungen an Kopf und Beinen zuzog. Per Hubschrauber flog ihn die Rettung ins Lienzer Krankenhaus. (TT.com)