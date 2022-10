Experte Klimek: Extrem hohe Dunkelziffer bei Corona-Fallzahlen

(Symbolbild) © IMAGO/Felix Schlikis

Wien – Das derzeitige Abflauen der jüngsten Welle bei der Zahl der Corona-Infektionen scheint trügerisch: Denn Komplexitätsforscher Peter Klimek geht nicht nur davon aus, dass abhängig von der Witterung sich früher oder später umkehrt, sondern er spricht auch von einer extrem hohen Dunkelziffer und führt dafür die Abwasseranalysen ins Treffen. Bei einem Gastvortrag bei der Sitzung der Gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination (Gecko) warnte Klimek dementsprechend.

Trendumkehr zu steigenden Zahlen „in den nächsten Wochen"

Der Komplexitätsforscher geht davon aus, dass die tatsächlichen Fallzahlen mehr als dreimal so hoch sein könnten, als die Zahl der Positivtests (laut Epidemiologischen Melderegister) ausweisen. Ein Vergleich der im Abwasser gemessenen Virenfracht mit den Positivtestungen gemäß EMS zeige, dass im Laufe des Jahres die Dunkelziffer deutlich angestiegen sei, hieß es in dem am Freitag veröffentlichten Gecko-Bericht. Als Norm wurde die BA.1-Welle herangezogen und angenommen, dass zu diesem Zeitpunkt die Virenfracht im Abwasser im Verhältnis 1:1 zur Zahl der Positivtests lag. Am Höhepunkt der BA.2 Welle sei die Virenfracht im Abwasser etwa im Verhältnis 1,5:1 zu den Positivtestungen gestanden. Zur Spitze der BA.5 Welle im vergangenen Sommer lag das Verhältnis schon bei 3:1. „Mittlerweile stehen wir bei etwa 3,5:1", heißt es in dem Bericht.

Neben diesen Hinweisen, wie es um die Immunisierung in der Bevölkerung steht, führte Klimek saisonale Einflüsse und das Aufkommen neuer Varianten an. „Mit Einsetzen der winterlichen Witterung und/oder der zunehmenden Dominanz neuer Varianten ist innerhalb der nächsten Wochen mit einer Trendumkehr zu steigenden Fallzahlen zu rechnen", sagte der Komplexitätsforscher. „Sollten die tatsächlichen Infektionszahlen – inklusive Dunkelziffer – ähnlich hoch wie am bisherigen Maximum der BA.2-Welle werden, würde dies einem Peak entsprechen, der etwa 30 bis 40 Prozent höher wäre als der vorläufige Höhepunkt der zuletzt stattfindenden BA.5-Welle."

Nicht zuletzt aufgrund dieser Prognosen empfahl die Gecko weiterhin, FFP2-Masken insbesondere in öffentlichen Verkehrsmitteln, in stark frequentierten Innenräumen sowie bei Kontakt zu vulnerablen Personen zu tragen. Das Testangebot sollte weiter in Anspruch genommen werden, vor allem bei Symptomen und bei Treffen mit besonders gefährdeten Menschen oder in Gruppen. Kontaktpersonen sollten im Fall eines positiven Tests informiert werden. Dazu sollte man sich gemäß den Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums immunisieren lassen und im Fall des Falles Covid-Arzneimittel gegen einen schweren Verlauf nehmen. Bekannte Regeln wie regelmäßiges Lüften, Abstand halten und Hygienemaßnahmen wie Hände waschen und desinfizieren werden ebenfalls weiterhin empfohlen.

Gecko warnt vor neuen Varianten