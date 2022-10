Truss-Nachfolge: Drei mögliche Kandidaten – auch Boris Johnson soll offenbar „bereit" sein

Boris Johnson, Penny Mordaunt und Rishi Sunak. © AFP

London – Nach dem Rückzug der britischen Premierministerin Liz Truss soll extrem rasch ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gefunden werden. Bis Montag sollen die Kandidaten feststehen, bis Ende nächster Woche ein neuer Tory-Parteichef oder eine neue Parteichefin gekürt sein – und damit auch der neue Premierminister oder die Premierministerin. Die aussichtsreichsten Kandidaten sind alte Bekannte.

​🔴​ BORIS JOHNSON

Der britische Ex-Premier Boris Johnson steht nach Angaben eines Parteikollegen in den Startlöchern für eine erneute Kandidatur um das Amt an der Regierungsspitze. Johnson habe gesagt, er „sei bereit" und wolle antreten, sagte der konservative Abgeordnete James Duddridge am Freitagabend dem Sender Sky News. Zuvor hatten bereits mehrere Medien übereinstimmend berichtet, Johnson habe Interesse an einer Kandidatur.

Offiziel hat sich Johnson dazu noch nicht geäußert, aber Schwergewichte bei den Tories wie Ex-Verteidigungsminister Ben Wallace signalisierten ihre Unterstützung für „BoJo". Mehrere Kabinettsmitglieder sprachen sich bereits für eine Rückkehr des 58-Jährigen aus. Johnson war erst Anfang September nach zahlreichen Skandalen als Premier abgetreten. Er soll sich derzeit auf der Rückreise aus einem Karibik-Urlaub befinden.

Allerdings: Einer jüngsten Umfrage zufolge sind 52 Prozent der Briten gegen eine Rückkehr Johnsons ins Amt. 27 Prozent der Befragten konnten sich dies trotz aller Skandale und der Kritik an der Amtsführung des 58-Jährigen als Premierminister vorstellen. Allerdings sieht es bei Tory-Wählern anders aus: Auf Twitter erstellten Konservative am Donnerstag den Hashtag #BringBorisBack ("Bringt Boris zurück").

Dennoch denken nicht wenige, dass die von Skandalen geprägte dreijährige Amtszeit Johnsons noch nicht lange genug zurückliegt für eine erneute Kandidatur. Wie die Times berichtete, drohten einige Tory-Abgeordnete im Falle von Johnsons Rückkehr bereits mit ihrem Abschied.

​🔴​ PENNY MORDAUNT

Am Freitag hatte die für Parlamentsfragen zuständige britische Ministerin Penny Mordaunt als erste ihre Kandidatur für die Nachfolge der scheidenden Premierministerin Liz Truss angekündigt. „Ich bin ermutigt worden von der Unterstützung durch Kollegen, die einen Neustart, eine geeinte Partei und eine Führung im nationalen Interesse wollen", teilte die konservative Politikerin am Freitag auf Twitter mit. Als Parteichefin und Premierministerin wolle sie das Land wieder einen.

Zudem wolle sie die Wahlversprechen der Tories umsetzen und die nächste Parlamentswahl gewinnen, so die 49 Jahre alte Mordaunt weiter.

Die Brexit-Befürworterin gilt als gute Rednerin und wurde 2019 die erste britische Verteidigungsministerin. Einige sehen in der 49-jährigen Reservistin der Royal Navy eine mögliche Kompromisskandidatin für den Vorsitz der zerstrittenen Tories. Sie galt im Sommer als eine der frühen Favoriten auf Johnsons Nachfolge, verlor aber knapp gegen Truss im Kampf um die Teilnahme an der abschließenden Abstimmung. Kritiker werfen ihr vor, in ihren bisherigen Regierungsrollen erfolglos geblieben zu sein.

Mordaunt lag am Freitag nach Zählung britischer Medien bei der Zahl ihrer Unterstützer auf Platz drei hinter Ex-Finanzminister Rishi Sunak und Ex-Premier Johnson. Bis dahin hatte aber noch keiner der drei die notwendige Unterstützerschwelle erreicht.

​🔴​ RISHI SUNAK

Auch der frühere Finanzminister Rishi Sunak gilt als möglicher Kandidat. Bei der Mitgliederbefragung im Sommer zur Nachfolge des damals zurückgetretenen Premierministers Boris Johnson war Sunak gegen Truss deutlich unterlegen. Allerdings hatte er vor den Steuerplänen, die erst die Wirtschaft und dann Truss ins Schleudern brachten, wiederholt gewarnt. Mit dem Wissen, dass er Recht hatte, dürfte Sunak gestärkt in eine neue Bewerbung um das Amt des Parteichefs und damit auch Premierministers gehen. Obwohl er seine Kandidatur noch nicht offiziell erklärt hat, bekam er bereits die Unterstützung von den Ex-Ministern Sajid Javid und Dominic Raab.

Allerdings tragen ihm einige Mitglieder seine Rolle bei der Kabinetts-Revolte nach, die zum Sturz von Truss' Vorgänger Johnson geführt hatte. Zudem schadeten Fragen zu seinem beträchtlichen Privatvermögen und Steuertricks seiner Familie dem Ruf des ersten hinduistischen Finanzministers Großbritanniens.

Nicht kandidieren wollen Wallace und der derzeitige Finanzminister Jeremy Hunt. Höchstens drei Kandidaten können am Montag antreten. Denn jeder Kandidat braucht mindestens hundert Unterstützer aus dem 357 Abgeordnete zählenden Parlament. Nach einer Zählung der politischen Webseite Guido Fawkes von Freitagabend hatte Sunak zuletzt 88 Unterstützer, Johnson 65 und Mordaunt 24.

